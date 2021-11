Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto con la tradizionale cerimonia. Guerini: «Omaggio a chi ha sacrificato la vita per la patria»

Le notizie di oggi, 4 novembre: il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa delle forze armate. «In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all’estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un’Italia unita, indipendente, libera, democratica». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Mattarella ha ricordato come quest’anno si celebrino quattro importanti anniversari – 160 anni dell’Unità d’Italia, 150 anni di Roma Capitale, 100 anni del trasferimento al Vittoriano della salma del Milite Ignoto e 75 anni di Repubblica.

«Momenti fondamentali della nostra storia che troveranno espressione solenne oggi, 4 novembre» ha detto il presidente, dedicando poi un pensiero a tutte le vittime di guerra e ai sacrifici delle forze armate nei conflitti del Novecento.

«Uomini e donne in uniforme – si legge ancora nel messaggio – sono sempre pronti a profondere il loro prezioso impegno nell’assolvimento dei compiti loro assegnati da parlamento e governo, al servizio della comunità internazionale nelle operazioni di mantenimento della pace e, sul territorio nazionale, al fianco delle altre componenti dello Stato».

«La Repubblica – ha concluso il presidente – sa di poter contare su ciascuno di voi e sull’indissolubile giuramento di fedeltà che avete prestato. A tutti voi e alle vostre famiglie rivolgo in questa occasione l’augurio più cordiale e l’affettuoso saluto del popolo italiano».

E partendo dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, sfila oggi il corteo in memoria del Milite Ignoto, il cui viaggio è stato ripercorso simbolicamente negli scorsi giorni, con un treno rievocativo partito da Aquileia e arrivato l'altro ieri a Roma.

Alle 10 il presidente della Repubblica si è recato all’Altare della Patria, dove ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto.

