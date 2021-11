Le notizie di oggi, 21 novembre: il presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha convocato un consiglio straordinario per discutere la proposta d’acquisto da parte del fondo Usa Kkr, che si è dimostrato nei giorni scorsi interessato alla società.

Il fondo sarebbe disponibile a lanciare un’offerta pubblica sull’intero capitale del gruppo, le cui azioni sono ai minimi storici, e avrebbe chiesto un riscontro entro quattro settimane. I risultati dell’ultimo trimestre di Tim non sono stati positivi, e anche l’accordo con Dazn per portare la serie A su Tim Vision non ha portato i numeri attesi.

Spari nella città vecchia, due morti a Gerusalemme

Due persone sono morte in un attacco nella città vecchia di Gerusalemme, vicino al Muro del pianto. Un uomo, secondo la polizia israeliana un palestinese di 40 anni, ha ucciso un uomo israeliano e ne ha feriti altri quattro, prima di essere ucciso dalla polizia. Secondo il ministro della Pubblica sicurezza israeliano, Omer Bar-Lev, l’uomo che ha compiuto l’attacco era un membro di Hamas, proveniente da un campo profughi di Gerusalemme est.

Hamas – un gruppo militante palestinese, al cui interno c’è una parte più militarizzata – non ha rivendicato l’attacco, ma lo ha definito «operazione eroica». Si tratta del secondo episodio di violenza nella città vecchia in pochi giorni: mercoledì scorso un teenager palestinese è stato ucciso dalla polizia israeliana dopo aver ferito, accoltellandoli, due ufficiali di frontiera.

È stata sospesa l’udienza per Riccardo Capecchi

È stata sospesa e rinviata a nuova data l'udienza preliminare nei confronti di Riccardo Capecchi, il fotografo di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, bloccato in Perù da maggio 2019, perché coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria riguardante un traffico internazionale di droga.

«Speravamo in quest'udienza per far uscire fuori Riccardo da quest'incubo. Forse sono tutti d'accordo per non far emergere la verità sulla vicenda, quella verità che chiediamo su Riccardo», ha detto Riccardo Brancaleoni, presidente del comitato "Verità su Riccardo", commentando la sospensione dell’udienza.

Si chiude la Leopolda

Al via questa mattina a Firenze la terza e ultima giornata dell'undicesima edizione della Leopolda, la kermesse politica di Italia Viva che si tiene nella stazione ferroviaria ottocentesca. Il leader del partito, Matteo Renzi, concluderà i lavori intorno a mezzogiorno.

