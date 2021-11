Il consulente del ministero della salute, Walter Ricciardi, ha detto che «Siamo destinati a veder crescere i casi», ma che la misura entrata in vigore in Austria non è tra le opzioni sul tavolo del governo

Le notizie di oggi, 17 novembre: «Siamo destinati a veder crescere i casi» di Covid-19 perché «ancora troppi soggetti non sono vaccinati». È una conferma quella che arriva dal consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, ai microfoni di Radio Capital: la crescita dei contagi che l’Italia sta sperimentando in queste settimane è destinata a continuare.

Ricciardi ha spiegato come la variante Delta sia molto più contagiosa, ma ha anche detto che il paese «non ha bisogno del lockdown per i non vaccinati», una misura in vigore in Austria da qualche giorno. Per quanto riguarda la vaccinazione a bambini e bambine, Ricciardi ha ricordato come «tutti i pediatri» siano «favorevoli alla vaccinazione», ma che nel governo nessuno sta pensando di renderlo obbligatorio: «Sarà una vaccinazione raccomandata – ha detto – soprattutto per la loro salute».

Di parere diverso è il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti: «Non dobbiamo rinunciare a convincere le persone a vaccinarsi – ha detto – ma se questo non bastasse per me vanno bene tutti gli incentivi alla vaccinazione. Per esempio, si potrebbe ampliare la fascia dell'obbligo vaccinale, non per ledere la libertà di qualcuno, ma per garantire la libertà di tutti». Zingaretti ha anche parlato di valutare la possibilità di «anticipare da sei a cinque mesi» la terza dose.

19enne arrestata per terrorismo a Milano

Reato di associazione con finalità di terrorismo: è l’accusa con la quale è stata arrestata a Milano una ragazza di 19 anni italo-kosovara, Bleona Talefellari. La giovane sarebbe stata una fervente sostenitrice dello Stato Islamico, radicalizzata dall'età di 16 anni, sposata con un 21enne – anch’egli di origini kosovare – legato alla cerchia dell’attentatore di Vienna, Fejzulai Kujtim. Come scrive il Gip nell'ordinanza di custodia cauterare, Talefellari «partecipava all'organizzazione terroristica denominata 'Leoni dei Balcani', facente parte della più ampia associazione terroristica Stato islamico, allo scopo di commettere di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche internazionale»

Cile, respinta richiesta di impeachment per Piñera

Il Senato cileno ha respinto la richiesta di impeachment presentata dall'opposizione per rimuovere il presidente Sebastián Piñera dopo le accuse emerse dall'inchiesta giornalistica dei Pandora Papers. La camera bassa aveva approvato l'impeachment, mentre al Senato, composto da 43 membri, ci sono stati 24 voti a favore, 18 contrari e un'astensione. Cinque voti in meno rispetto alla maggioranza dei due terzi necessaria per estromettere il presidente. Respinta anche una seconda mozione che accusava Piñera di compromettere l’onore della nazione. Il mandato di Piñera scade l’11 marzo, e tra meno di una settimana ci sarà il primo turno per scegliere il suo successore.

I documenti dell'inchiesta Pandora Papers hanno rivelato che uno dei figli di Piñera aveva utilizzato società offshore nelle Isole Vergini britanniche per la vendita del progetto minerario di Dominga, di cui la sua famiglia era comproprietaria. Il pagamento finale per la vendita della miniera nel 2011 dipendeva dal rifiuto del governo di dichiarare l'area dove era ubicata una riserva naturale. Il governo Piñera, a quel tempo alla sua prima presidenza, non fece la designazione chiesta dagli ambientalisti. Quando gli investigatori hanno esaminato il caso alcuni anni dopo, Piñera ha affermato di non essere stato coinvolto nella gestione delle società e di non aver nemmeno realizzato il legame della famiglia con Dominga.

