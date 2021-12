Le notizie di oggi 9 dicembre: è stato lanciato in orbita il satellite Ixpe, nato dalla collaborazione tra Nasa e Asi, peggiora la situazione pandemica in italia rispetto alla scorsa settimana: il monitoraggio della fondazione Gimbe.

Il satellite Ixpe, Imaging X-ray Polarimetry Explorer, nato dalla collaborazione esclusiva tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è decollato stamani, alle 7.00 ora italiana, dal Kennedy Space Center in Florida. Studierà l’universo attraverso la polarizzazione dei raggi X, servendosi di una tecnologia finanziata dall’ Asi e sviluppata da un team di scienziati dell’Infn, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, e dell’Inaf, l’Istituto nazionale di astrofisica.

La tecnologia Made in Italy

La tecnologia utilizza 3 telescopi al cui interno si trovano altrettanti Gas Pixel Detector, cioè dei rivelatori di nuova generazione che sfruttano una tecnologia sviluppata nel corso degli ultimi 15 anni e che si avvale delle competenze maturate dall’Infn, nel campo della fisica delle particelle, e dall’Inaf, nello studio dell’Universo nelle alte energie. Ixpe potrà misurare non solo l'immagine e l'energia delle sorgenti celesti ma potrà anche ricavare, per la prima volta, indicazioni dirette sulle caratteristiche dei campi elettromagnetici ad esse associati.

Il lancio

Il satellite Ixpe è stato lanciato in orbita dal vettore Falcon 9 della società privata SpaceX, alla presenza del presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia, e l’Amministratore della Nasa, Bill Nelson.

«Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti a consegnare puntualmente l'innovativa strumentazione scientifica di Ixpe, nonostante la sfida della pandemia: una vera dimostrazione di eccellenza del team italiano della missione. Adesso la parola passa alla scienza, a nuove scoperte rese possibili dall'impegno spaziale del nostro Paese», lo ha detto il presidente dell‘Asi Giorgio Saccoccia, ricordando la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra Asi e Nasa, su missioni spaziali di successo.

La proposta Ue per i rider

La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di una serie di misure per migliorare le condizioni di lavoro nelle piattaforme di lavoro e per sostenere la crescita sostenibile delle piattaforme digitali per il lavoro nell'Unione europea.

La Commissione ha proposto un suo approccio, che dovrà essere integrato da azioni che le autorità nazionali, le parti sociali e altri attori pertinenti dovrebbero prendere al loro livello. Le regole comprendono: misure per determinare correttamente la condizione occupazionale delle persone che lavorano attraverso le piattaforme digitali del lavoro, nuovi diritti per i lavoratori in materia di gestione dell’algoritmo sul quale si basa il lavoro dei rider; un progetto di linee guida che chiariscono l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea ai contratti collettivi di lavoratori autonomi singoli che cercano di migliorare le proprie condizioni di lavoro.

I criteri indicati dalla Commissione

La proposta della Commissione europea sui lavoratori delle piattaforme digitali fornisce un elenco di criteri, di cui almeno due devono essere soddisfatti affinché le piattaforme possano presumere di essere datori di lavoro: determinazione del livello di remunerazione o fissazione di limiti massimi; vigilanza sull'esecuzione del lavoro con mezzi elettronici; limitazione della libertà di scelta dell'orario di lavoro o dei periodi di assenza, nonché di accettare o di rifiutare incarichi o avvalersi di subappaltatori o sostituti; fissazione di specifiche norme vincolanti in materia di aspetto e comportamento nei confronti del destinatario del servizio o esecuzione dell'opera; e infine limitazione della possibilità di creare una base di clienti o di eseguire lavori per terzi.

Il nuovo rapporto Gimbe sul monitoraggio settimanale della pandemia

La fondazione Gimbe ha pubblicato i nuovi dati sul monitoraggio della situazione pandemica, in Italia, nella settimana tra l’1 e il 7 dicembre 2021. Il rapporto presenta un peggioramento complessivo della situazion, con un aumento di nuovi casi (+22,4per cento), ricoveri (+16,3per cento), terapie intensive (+13,6per cento) e decessi (+12per cento).

A oggi ci sono oltre 46mila positivi in più rispetto alla scorsa settimana, da 194.270 a 240.040, mentre altre 45mila persone sono in isolamento domiciliare, per un totale di 234.040, contro i 188.360 della scorsa settimana. Negli ospedali invece sono cresciuti sia i ricoveri con sintomi, passando da 5.227 a 6.078, che le terapie intensive, con gli attuali 776 posti occupati contri i 683 della settimana passata.

