Non è solo un voto sul referendum, è un voto sull’idea di democrazia

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Andare alle urne, domenica e lunedì, stavolta non equivale soltanto a esercitare un diritto-dovere. Gli elettori in questa tornata referendaria si assumeranno una responsabilità diretta verso il futuro dell’equilibrio costituzionale della nostra Repubblica, probabilmente in uno dei punti più delicati della nostra Carta: quello in cui i poteri incontrano i loro limiti. Quando ai cittadini si chiede di pronunciarsi sul rapporto tra politica e magistratura non si è mai nel territorio neutro delle r