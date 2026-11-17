L’essere amato, l’ultimo film del regista spagnolo, in sala in questi giorni, è ambientato nel Sahara occidentale nel 1975 e racconta anche l’eredità della dittatura: «Quarant’anni di repressione hanno mutilato una parte del Paese»

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Dopo aver raccontato il potere, la corruzione e la violenza attraverso il thriller, con Il regno e As bestas, Rodrigo Sorogoyen cambia registro con L’essere amato, in concorso a Cannes e in sala dal 12 novembre con Movies Inspired. Javier Bardem interpreta un regista affermato che, dopo più di dieci anni di silenzio, vuole la figlia Emilia (Victoria Luengo) come protagonista del suo nuovo film. Un racconto metacinematografico in cui il set diventa un campo di battaglia tra padre e figlia, tra ambizioni professionali e ferite private. Sorogoyen affronta così anche la mascolinità e l’incapacità di molti uomini di esprimere i sentimenti. E, attraverso il film nel film ambientato nel Sahara occidentale nel 1975, l’eredità irrisolta del franchismo: «Quarant’anni di repressione hanno mutilato una parte del Paese», dice. La dittatura sarà al centro del suo prossimo progetto.

Nei suoi film precedenti ha raccontato il potere e la violenza attraverso il thriller. Qui affronta più direttamente le emozioni. Quanto è stata una sfida?

È stato il film più difficile che abbia mai realizzato. Con Isabel Peña, mia compagna e coautrice, abbiamo scritto una sceneggiatura molto complessa: nei thriller le regole sono più semplici. Qui ci sono due persone che si guardano, che si vogliono bene o forse no, che provano emozioni e spesso non riescono a esprimerle. Ci sono molti silenzi e abbiamo osato più che in passato. Nei primi montaggi ci siamo chiesti se funzionassero. Poi abbiamo capito che erano necessari.

Scrivendo il personaggio di Javier Bardem racconta anche la figura del regista. C’è una certa megalomania nel voler costruire un mondo e avere il controllo su di esso?

No, non credo. Una delle nostre intenzioni era rendere omaggio non tanto alla settima arte – sarebbe stato un po’ megalomane – quanto alle persone che la fanno. A chi si alza alle sei del mattino per andare a lavorare e può vivere una giornata bella, noiosa o persino magica. Perché a volte la magia accade davvero, anche se non così spesso. Mi considero un compagno di lavoro, non qualcuno che domina un mondo: voglio soprattutto divertirmi e lavorare con gli amici, che spesso sono più intelligenti di me.

Pensando al titolo del film, fare il regista è anche un modo per essere visto, per essere amato?

Sì, raccontare una storia, scrivere un libro, dipingere un quadro significa anche voler mostrare qualcosa agli altri. Credo che tutti, in modi diversi, vogliamo essere amati: c’è chi è più narcisista, chi ha meno bisogno. Ma tutti abbiamo bisogno che ci vogliano bene e di voler bene. È il motore del mondo.

Che reazione ha avuto quando ha saputo che Joachim Trier stava preparando Sentimental Value? Perché, secondo lei, c’è questa coincidenza tra due film che affrontano temi così vicini?

All’inizio è stata una specie di tragedia! Avevamo una storia molto potente, molto originale, e abbiamo saputo che Trier stava realizzando un film con una premessa simile. Poi abbiamo capito che era una coincidenza, frutto del caso. In fondo siamo persone privilegiate, abbiamo la fortuna di poter fare il nostro lavoro. Mi sarebbe piaciuto che i due film uscissero in momenti diversi, ma quando ho visto Sentimental Value mi sono reso conto di quanto fossero differenti. È un film bellissimo e mi ha anche sollevato. Siamo molto orgogliosi del nostro film.

C’è un tema comune: la paternità e l’incapacità di alcuni uomini di esprimere le proprie emozioni. La mascolinità è una questione che oggi sentiamo particolarmente urgente?

Sì, assolutamente. Il rapporto tra padri e figli e il modo in cui viene vissuta la mascolinità sono tra i temi che oggi ci interrogano maggiormente. Riguarda il padre, ma anche il figlio e probabilmente la madre, che assiste a quel rapporto. È un momento in cui è importante tornare a interrogarsi su come la mascolinità è stata costruita.

Qual è stata la reazione più significativa che ha ricevuto al film?

Moltissime persone hanno riconosciuto nella storia qualcosa della propria vita, soprattutto nel rapporto con il padre. L’assenza di un padre è difficile da elaborare. Puoi avere una madre che ti ama moltissimo e sentire comunque che manca qualcosa. Poi cresci e ti chiedi che cosa abbia visto in te quel padre per decidere di andarsene.

A San Sebastián una persona è venuta a parlarci dopo la proiezione. Mi ha raccontato che non vedeva sua figlia da tre anni e che, ascoltando nel film la voce della bambina, aveva riconosciuto quella di sua figlia. Si è commosso moltissimo. Se un film riesce a far sentire qualcuno meno solo, credo che sia una delle cose migliori che possano capitare a un regista.

Ha scelto di ambientare la storia in una colonia spagnola nel 1975. C’è un parallelo tra l’abbandono del Sahara da parte della Spagna e quello del padre nei confronti della figlia?

È nato in modo molto organico. ll film che stava girando Emilia, nel ruolo di Marisa, doveva parlare della Spagna guardando a un passato non troppo lontano. Quando siamo arrivati al Sahara è emersa quasi subito la parola «abbandono». E mi piacevano moltissimo quei paesaggi vulcanici, così diversi da quelli a cui siamo abituati.

La situazione politica spagnola la preoccupa? E pensa che un regista debba parlare anche di politica?

Non cercare di capire il mondo in cui viviamo e non fare nulla per migliorarlo mi sembra una forma di suicidio. II capitalismo ha vinto la sua battaglia e ci ha completamente addormentati. Chi fa arte ha la possibilità di usare la propria voce, ed è giusto farlo. Non mi piace però l’idea che tutti gli artisti siano obbligati a parlare di politica: mi sembra persino una forzatura.

Temo che possa arrivare al governo l’estrema destra. La destra è a suo agio all’opposizione, il governo è logorato e ha commesso errori: è facile presentarsi come alternativa e conquistare i giovani. La Spagna è stata anche un esempio di resistenza in Europa, per la solidarietà con il popolo palestinese e l’opposizione a Trump. Bisogna però chiedersi quanto ci sia di autentico e quanto di calcolo elettorale.

Per lei il cinema è un atto politico?

Non necessariamente. Sarebbe un po’ presuntuoso dire che ogni mattina mi alzo per compiere un atto politico. Racconto storie che interessano a me e spero anche agli altri. Mi piace che un film apra una conversazione: non amo quelli dopo i quali non rimane nulla di cui parlare. Il cinema può farci riflettere sul mondo in cui viviamo e sulle sue ingiustizie, ma scendere in strada e manifestare è certamente un atto politico molto più concreto.

Il cinema può contribuire anche all’educazione, ad aprire la mente delle persone. Ma, guardando a quello che sta succedendo oggi, non pensa che la cultura abbia fallito?

Sì, ha fallito. Una parte importante della sinistra ha fallito sul terreno della cultura, dell’educazione e della sanità. In Spagna c’è una parte consistente della popolazione che pensa che Franco fosse un grande uomo, che allora si vivesse meglio e che Pedro Sánchez sia un dittatore. È una situazione disastrosa.

La responsabilità non è soltanto della destra, ma anche della transizione democratica. Fu probabilmente la migliore possibile, ma lasciò irrisolte questioni fondamentali, soprattutto nell’educazione: non si è mai superato un modello segnato dalla cultura cattolica e conservatrice. È un fallimento assoluto.

Non ha mai pensato di fare un film sul franchismo?

Il mio prossimo progetto è proprio un film su quel periodo. Inizialmente pensavo alla guerra civile e alla transizione, ma negli ultimi giorni mi è venuta un’idea che riguarda più direttamente la dittatura. La guerra civile è stata terribile, ma il franchismo è durato molto più a lungo: quarant’anni di repressione, violenza e morale cattolica ultraconservatrice hanno mutilato una parte del Paese e lasciato un trauma profondissimo. La transizione avrebbe dovuto chiudere con quell’eredità, ma si sarebbe potuto fare molto meglio. È una ferita mai rimarginata.

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