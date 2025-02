Archiviata la serata d’esordio del 75esimo festival della canzone italiana, è già tempo di pensare alla seconda serata: a Sanremo, questa sera, si esibiranno 15 dei 29 cantanti in gara. Il ritmo, quindi, potrebbe essere meno incalzante rispetto alla prima serata, quando si sono esibiti tutti i concorrenti. L’orario di chiusura, però, sarà simile: secondo la scaletta, si inizierà alle 20.45 e si finirà intorno all’1.10.

I cantanti che si esibiranno nella seconda serata sono Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote.

Prima, però, ci sarà spazio per la semifinale delle Nuove proposte: i 4 concorrenti qualificatisi da Sanremo Giovani si esibiranno tutti, poi i migliori due accederanno alla finale di giovedì 13 febbraio.

Sul palco ben tre co-conduttori al fianco di Carlo Conti: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Superospite Damiano David, che torna all’Ariston senza i Maneskin: ha annunciato un omaggio a Lucio Dalla che interpreterà insieme a un altro artista. E ancora la campionessa del pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi protagonisti della fiction Champagne su Peppino Di Capri, il cast di Belcanto, con Vittoria Puccini e Giacomo Giorgio e il cast di Follemente, la nuova commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Ecco la scaletta completa con l’orario di uscita di ogni cantante e degli ospiti.

La scaletta della seconda serata

20.45 – Carlo Conti e Alessandro Cattelan presentano i concorrenti delle Nuove proposte, spiegano il regolamento e danno il via al televoto

20.48 – Prima semifinale Nuove proposte: Alex Wyse vs Vale Lp e Lil Jolie

20.58 – Viene decretato il primo semifinalista delle Nuove proposte

21.00 – Seconda semifinale Nuove proposte: Maria Tomba vs Settembre

21.10 – Viene decretato il secondo semifinalista delle Nuove proposte

21.12 – pubblicità

21.17 – Il superospite Damiano David canta Lucio Dalla

21.24 – Conti spiega il regolamento e dà avvio alle esibizioni dei big

21.28 – Rocco Hunt con “Mille vote ancora”

21.34 – Conti introduce la co-conduttrice Bianca Balti

21.36 – Elodie con “Dimenticarsi alle 7”

21.42 – Conti presenta il co-conduttore Cristiano Malgioglio

21.45 – Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

21.51 – Conti introduce il co-conduttore Nino Frassica

21.54 – pubblicità

21.59 – The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”

22.05 - Serena Brancale con “Anema e core”

22.11 – Ingresso di Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio (presentazione fiction “Champagne”)

22.16 – Fedez con “Battito”

22.24 – Francesca Michielin con “Fango in paradiso”

22.32 – pubblicità

22.37 – Damiano David canta il suo singolo “Born with a broken heart”

22.49 – Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”

22.55 – pubblicità

23.01 – Collegamento con il Suzuki Stage, canta BigMama

23.10 – Marcella Bella con “Pelle diamante”

23.21 – Bresh con “La tana del granchio”

23.27 – pubblicità

23.34 – Achille Lauro con “Incoscienti giovani”

23.40 – Ingresso di Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tutto il cast del film Follemente, di Paolo Genovese

23.49 – Giorgia con “La cura per me”

23.57 – Tg1 Sera

00.04 – Rkomi con “Il ritmo delle cose”

00.10 – Ingresso di Carolina Kostner (presentazione di Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026)

00.15 – Pubblicità

00.16 – Rose Villain con “Fuorilegge”

00.30 – Pubblicità

00.35 – Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”

00.43 – Highlights delle performance dei concorrenti e lancio televoto

00.47 – Pubblicità

00.54 – Stop al televoto

00.55 – Ingresso del cast di Bel canto

01.02 – pubblicità

01.07 – Annuncio della classifica provvisoria della seconda serata

01.12 – Chiusura seconda serata

Come funziona il voto

Ad aprire la gara come anticipato in conferenza da Carlo Conti saranno i giovani delle Nuove Proposte, con due sfide dirette tra i quattro finalisti: Vale LP e Lil Jolie contro Maria Tomba e Settembre contro Alex Wyse. Le loro esibizioni saranno valutate attraverso tre diverse giurie: televoto (34 per cento), giuria della sala stampa, tv e web (33 per cento) e giuria delle radio (33 per cento). Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

Per quanto riguarda i Big, le votazioni saranno equamente divise tra il pubblico da casa con il televoto (50 per cento) e la giuria delle radio (50 per cento). Al termine della serata, come avvenuto nella prima, verranno annunciati i cinque artisti più votati senza specificarne l’ordine.

La prima classifica, votata dalla giuria della sala stampa, tv e web, ha messo nella top five, in ordine randomico, ⁠Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, ⁠Simone Cristicchi e ⁠Achille Lauro.

