Buona la prima per Carlo Conti che porta a casa con successo la serata numero uno di Sanremo, grazie anche all’aiuto di un gasatissimo Jovanotti e degli amici Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ma oggi si entra nel vivo. Durante la seconda serata si esibiranno solo 15 dei 29 artisti in gara (dopo il ritiro di Emis Killa), mentre gli altri 14 si esibiranno la sera successiva. Si esibiranno anche i quattro artisti della sezione Nuove proposte: due di loro accederanno alla finale che si terrà nella terza serata del festival.

Sul palco ben tre co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Superospite Damiano David che torna all’Ariston senza i Maneskin: ha annunciato un omaggio a Lucio Dalla che interpreterà insieme a un altro artista. E ancora la campionessa del pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi protagonisti della fiction Champagne su Peppino Di Capri, il cast di Belcanto, con Vittoria Puccini e Giacomo Giorgio e il cast di Follemente, la nuova commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Sul Suzuki stage in piazza Colombo, il palco che come ogni anno viene affidato a uno sponsor, ospite di questa serata BigMama.

La scaletta dei 15 Big

Le esibizioni e la modalità di voto

Ad aprire la gara come anticipato in conferenza da Carlo Conti saranno i giovani delle Nuove Proposte, con due sfide dirette tra i quattro finalisti: Vale LP e Lil Jolie contro Maria Bomba e Settembre contro Alex Wyse. Le loro esibizioni saranno valutate attraverso tre diverse giurie: televoto (34 per cento), giuria della sala stampa, tv e web (33 per cento) e giuria delle radio (33 per cento). Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

Per quanto riguarda i Big, le votazioni saranno equamente divise tra il pubblico da casa con il televoto (50 per cento) e la giuria delle radio (50 per cento). Al termine della serata, come avvenuto nella prima, verranno annunciati i cinque artisti più votati senza specificarne l’ordine.

La prima classifica, votata dalla giuria della sala stampa, tv e web, ha messo nella top five, in ordine randomico, ⁠Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, ⁠Simone Cristicchi e ⁠Achille Lauro.

