Alle undici e mezza Emmanuel Macron presenta la presidenza di turno francese davanti agli europarlamentari riuniti a Strasburgo.

Il discorso in diretta

Macron comincia col ricordare David Sassoli e una Europa modello di equilibrio tra tradizione e progresso. «Durante la pandemia quest’Europa, tanto su vaccini quando sull’economia, ha saputo mantenere la rotta».

Il progetto europeo si incardina su tre grandi promesse: democrazia, nata sul nostro continente e qui reinventata e rivitalizzata, progresso condiviso da tutti, e pace. Queste promesse sono mantenute ma visti gli scossoni storici sono a rischio e vanno rifondate.

Il discorso – La democrazia in crisi

Siamo la generazione che riscopre la precarietà dello stato di diritto, dice Macron. Combatteremo per la democrazia liberale, per difendere i processi elettorali da minacce straniere, e con la Conferenza sul futuro dell’Europa. «Con la Germania porteremo avanti l’idea di iniziativa legislativa per l’Europarlamento» (applausi dall’aula). Anche l’indipendenza dei giudici è un punto richiamato dal presidente; l’allusione è in particolare alla situazione in Polonia, mai citata però esplicitamente.

«Bisogna dialogare ma senza debolezza» per la tenuta dello stato di diritto. La rule of law non è certo un’invenzione di Bruxelles, dice il presidente. Lo stato di diritto è semmai il nostro tesoro e bisogna convincere chi si è allontanato da questo principio.

Il discorso – Diritti e diseguaglianze

Macron cita esplicitamente il diritto all’aborto.

«Apriamo questo dibattito liberamente per dare nuova spinta al progetto politico comune». La solidarietà non è debolezza ma forza, e con la pandemia lo abbiamo visto. «Siamo stati i più aperti al mondo in fatto di esportazioni».

Serve un salario minimo decente per tutti. Servono diritti per i lavoratori delle piattaforme, donne nei quadri dirigenti.

Durante questo semestre abbiamo la possibilità di mettere a segno questi progetti, e lo faremo.

La musica di Chopin e i testi di Pessoa, i nostri caffè, il nostro modo di vita europeo sono inimitabili. Continuiamo a promuovere la civilizzazione europea, la cultura rispettata, nel rispetto dell’identità di ciascuno. Storici e intellettuali, insieme, contribuiranno a fare dell’Europa una potenza culturale ed educativa fiera di sé.

Il progresso come cardine europeo è messo a rischio dalle attuali diseguaglianze.

Il discorso – Verde, digitale e “campioni”

Macron, accolto da proteste ambientaliste per il suo greenwashing su nucleare e gas (vedi il paragrafo dedicato della diretta), parla di clima e lotta per la biodiversità e contro il cambiamento climatico. «Siamo una grande potenza marittima e anche in quell’ambito abbiamo risorse di biodiversità da difendere». Quanto alla strategia digitale, il piano di Macron è anzitutto sostenere le imprese europee (meglio se francesi): ancora una volta parla di «campioni industriali». Serve una Europa che li finanzi e semplifichi le sue regole per battezzare un mercato domestico adeguato. Gli attori digitali vanno sostenuti anche per difendere la nostra privacy.

Il discorso – Frontiere dure e investimenti militari

Per non subire le scelte degli altri, bisogna controllare le frontiere, dice Macron. E con questo torna su due cavalli di battaglia: frontiere e difesa. Da una parte c’è la lotta all’immigrazione irregolare, sulla quale il presidente ha assorbito la retorica della destra sovranista francese, e il suo piano di riforma di Schengen; mentre l’agenzia Frontex è travolta dagli scandali, la Francia invece ne ha sempre difeso l’espansione. E poi c’è la difesa comune, tema caro anche ai colossi dell’industria militare francese (e italiana).

«Porteremo sul tavolo la riforma dello spazio Schengen, che è condizione libera circolazione. Serve la inviolabilità delle frontiere e una forza intergovernativa di intervento rapido». La «lotta a immigrazione irregolare».

Il discorso – Politica estera

Macron definisce l’Ue una «puissance d’équilibre», potenza di equilibrio. Le sue prime parole vanno al continente africano, verso il quale la Francia continua ad avere mire strategiche dirette, ma che qui assumono scala europea. Macron parla di «nuova alleanza con il continente africano» e allude al summit di partenariato che si terrà a breve, al «new deal economico» con la Francia e a un’agenda di sicurezza per l’Africa in funzione antiterrorista.

Poi il presidente passa alla situazione nei Balcani occidentali.

Proteste contro il “greenwashing” di Macron

(Proteste contro nucleare e gas "verdi" a Strasburgo)

Mentre eurodeputati e giornalisti si assiepavano verso l’Europarlamento, alle 10 nella place Klèber di Strasburgo si radunavano ambientalisti ed eurodeputati ecologisti per protestare contro Macron e il suo «greenwashing su gas e nucleare». I verdi, in particolare quelli francesi, che schierano l’eurodeputato Yannick Jadot come competitor per le presidenziali, sono particolarmente agguerriti sul tema; l’eurodeputata ecologista francese Michèle Rivasi era alla protesta anti-nucleare.

(La verde Rivasi alla protesta a Strasburgo)

Il riferimento è al ruolo della Francia come capofila di un gruppo di paesi, sia pro nucleare che pro gas, che hanno spinto perché la Commissione considerasse gas e nucleare “green” nella tassonomia.

Sul ruolo della Francia in questa direzione puoi leggere questo approfondimento.

Le pressioni dei governi hanno effettivamente avuto effetto, perché la Commissione nella tassonomia ha agito nella direzione da loro auspicata. Trovi i dettagli qui.

La scheda sulla presidenza francese

Che presidenza di turno sarà quella francese? Certo è che coinciderà con la campagna elettorale di una Francia che ad aprile sceglie il suo presidente. Quindi per Macron si tratta di una leva importante per tentare di restare l’inquilino dell’Eliseo.

Slancio europeo ma per ambizioni nazionali

Macron fa l’europeista in Francia e il nazionalista in Europa. La presidenza di turno in Ue è per lui la leva da usare in patria per rimanere saldo all’Eliseo, mentre in sede europea persegue gli interessi francesi.

La sua strategia per le presidenziali 2022 è posizionarsi come europeista quanto basta per differenziare la sua offerta politica da quella più destrorsa, ma schiacciare la sua visione di Europa sugli interessi nazionali in modo da sedurre gli elettori sensibili a argomenti sovranisti.

Il risultato è lo slogan «Europa sovrana», che tiene insieme federalismo europeo e sogni di grandezza nazionali, non senza contraddizioni. A meno che non si faccia coincidere l’Europa con gli interessi francesi, cosa che Macron sta facendo: linea pragmatica con la Polonia, grandi interessi industriali francesi in campo.

Per saperne di più leggi tutto l’approfondimento sul tema.

Gli sponsor e gli interessi privati in campo

La specificità di questa presidenza di turno sta anche nel rapporto intenso con gli interessi privati.

Gennaio 2022 è lo spartiacque. Non è solo il momento in cui la Francia assume la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. È anche il punto della storia in cui il fenomeno della “presidenza sponsorizzata” è elevato a potenza.

Da un ventennio ogni governo arriva alla presidenza di turno Ue con gli sponsor, spesso nemici del clima e sempre con interessi al seguito. L’Italia di Renzi nel 2014 entrava nel suo semestre con la flotta Fiat, Parigi con Emmanuel Macron ha Stellantis e Renault.

Ma oltre alle portiere delle auto, Macron porta con sé anche le porte girevoli, gli incontri con le lobby, gli interessi dei “campioni industriali” francesi. Una corposa gamma di conflitti di interesse. Con l’Eliseo gli interessi delle lobby entrano nel cuore della politica europea.

Per saperne di più leggi tutto l’approfondimento sul tema.

© Riproduzione riservata