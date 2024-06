Secondo l'exit poll del Consorzio Opinio per la Rai il presidente uscente del centrodestra in Piemonte Alberto Cirio avrebbe il 50-54 per cento contro il 34-38 per cento della candidata del Pd Gianna Pentenero. A Sarah Disabato del M5s il 7-9 per cento.

Alle principali comunali, centrosinistra avanti a Cagliari, Bergamo, Perugia, Firenze e Bari; centrodestra in testa a Campobasso, Caltanissetta, Pescara e Potenza. In due casi - Cagliari con Massimo Zedda (59-63 per cento) e Perugia con Vittoria Ferdinandi (49-53 per cento) - il centrosinistra conquisterebbe il sindaco al centrodestra al primo turno. Mentre a Bergamo si confermerebbe con Elena Carnevali (53-57 per cento). Centrodestra vicino alla vittoria a Campobasso con Aldo De Benedettis (49-53 per cento), Potenza con Francesco Fanelli (47,5-51,5 per cento) e Pescara con Carlo Masci (47.5-51.5 per cento). Ballottaggio in vista con centrosinistra in testa a Bari, dove Vito Leccese si muove tra il 42-46 per cento e Firenze, dove guida Sara Funaro, al 42-46 per cento. Secondo turno con centrodestra in vantaggio a Caltanissetta con Walter Tesauro al 37-41 per cento.