Video

Italia

Elezioni europee, Schlein: "Risultato straordinario, siamo partito che cresce di più"

"Un grande ringraziamento a chi ci ha dato fiducia. Se le proiezioni saranno confermate è per noi un risultato straordinario Siamo il partito che cresce di più dalle politiche e si riduce la distanza con Giorgia Meloni. Continueremo a fare battaglie sulla questione salariale, sociale e sulla sanità pubblica Vediamo un dato di astensionismo che ci vede impegnati ancora di più per fare una campagna tra le persone e riuscire a riavvicinarle alla politica."A livello europeo il Pse tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza al Parlamento europeo senza il gruppo S&D. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione all'Europarlamento all'interno del gruppo socialista". Ha dichiarato Elly Schlein commentando il risultato del PD alle europee.