Il trentino ha fatto la gara che voleva: in testa dall’inizio alla fine. Il bergamasco secondo al photofinish, con un sole sul casco che ricorda la fidanzata Matilde Lorenzi, morta un anno e mezzo fa mentre si allenava in Val Senales. Nella 50 km è arrivato il sesto oro di Klaebo in questi Giochi

Un trionfo assoluto, che accende l'ultimo sabato dei Giochi: oro a Simone Deromedis, argento al photofinish per Federico Tomasoni nello ski cross. E sotto una fitta nevicata è festa completa per il freestyle azzurro, dopo i bronzi di Lucia Dalmasso (snowboard) e Flora Tabanelli (big air).

Un trionfo assoluto, che accende l’ultimo sabato dei Giochi: oro a Simone Deromedis, argento al photofinish per Federico Tomasoni nello ski cross. E sotto una fitta nevicata è festa completa per il freestyle azzurro, dopo i bronzi di Lucia Dalmasso (snowboard) e Flora Tabanelli (big air).

Deromedis e Tomasoni sono arrivati in finale praticamente allo stesso modo, qualificandosi sempre uno davanti all’altro nello stesso gruppo. Poi il dominio in finale: il trentino, campione del mondo 2023, è partito in testa e non l’hanno più preso. Dietro Tomasoni, 28 anni, bergamasco, cercava il punto più alto della sua storia sportiva, e l’ha trovato proprio alle Olimpiadi in casa: sorpassi e controsorpassi con il quarantenne svizzero Alex Fiva, e sulla linea del traguardo il bergamasco è riuscito a mettere lo sci davanti.

Deromedis, quinto da underdog quattro anni fa ai Giochi di Pechino, alla vigilia di Milano-Cortina non aveva nascosto di puntare al massimo. «Voglio fare la gara in solitario, a essere in testa già dalla prima curva». Come se l’avesse vista in anticipo. È andata esattamente così, come nei sogni, come nelle favole.

Federico Tomasoni e Simone Deromedis increduli al traguardo (FOTO EPA)

Dopo aver provato il ciclismo su strada e lo sci alpino, Deromedis, 25 anni, ha incontrato il freestyle dieci anni fa. Tre settimane fa aveva vinto l’ultima tappa della Coppa del Mondo prima della pausa per i Giochi. Sul suo casco Simone ha omaggiato il suo idolo, Ayrton Senna.

Federico sul casco ha invece un sole giallo che vuole dire tutto per lui: ricorda Matilde Lorenzi, la sciatrice piemontese morta un anno e mezzo fa dopo una caduta in allenamento, in Val Senales.

29 medaglie, 10 sono d’oro

Con l’impresa dello ski cross diventano 29 le medaglie azzurre: 10 ori, 6 argenti e 13 bronzi: terzo posto nel medagliere blindato.

Non è arrivata la medaglia nello skimo: oggi toccava alla staffetta mista. Alba de Silvestri e Michele Boscacci, coppia anche nella vita, hanno chiuso la loro Olimpiade al quinto posto. Oro alla Francia, argento alla Svizzera, bronzo ad Ana Alonso o Oriol Cardona, che hanno portato tutte e tre le medaglie della Spagna in questi Giochi.

Klaebo senza più confini

Anche gli dèi hanno un cuore. E si stupiscono. Non è escluso Johannes Hoesflot Klaebo, divino fondista, mentre contava i suoi ori come figurine. A 29 anni il norvegese ha conquistato l’oro anche nella 50 km tecnica classica del fondo, la gara più dura, quella più difficile. Lo hanno definito fuoriclasse e bulimico, imprendibile e imbattibile. Un superman di questo sport che richiede forza e resistanza. Nelle gambe e nella testa. Con questo, fanno sei ori su sei gare. Klaebo che luccica.

L’impresa è un rewind. Il novergese lo scorso anno ai Mondiali di Trondheim, casa sua, aveva fatto lo stesso. «Sono felice, ma è stata una gara durissima su un percorso molto faticoso. La stanchezza mi impedisce di ragionare su cosa è successo: avrò bisogno di tempo per capire il valore di un’impresa che prima delle Olimpiadi poteva sembrare un sogno impossibile. La spinta per provare a farcela è partita proprio dalla volontà di fare qualcosa di impensabile».

Volto-simbolo di questi Giochi invernali, Klaebo ha messo in fila oro nello skiathlon, nella sprint, nella 10 km, nella staffetta 4X7,5 km, nella Team sprint. E in questa 50 km.

Purtroppo Federico Pellegrino è stato fermato dall’influenza e non ha avuto la possibilità di prendere parte alla 50 km. La sua avventura olimpica è finita. Il portabandiera azzurro ha scritto un messaggio. «Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50km, la gara regina dell’endurance olimpico. In parte, non sarà così. La tendinite al polso era “sotto controllo” ma da venerdì mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che oggi non sarò al via della 50. Non poter vivere quelle emozioni che solo gli ultimi chilometri di una gara estenuante, incitato da tifosi e famiglia al completo, nel massimo evento sportivo in casa, mi auguravo di vivere è straziante. Mi ci andrà qualche tempo per digerire questa delusione. Ma quando succederà potrò tornare a essere grato per tutte quelle emozioni di cui nelle ultime due settimane e nel percorso di avvicinamento a questo evento ho potuto godere».

I bob ribaltati

Brutto incidente per l’Austria nella seconda manche del bob a 4. Nel finale Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi si sono ribaltati. La gara è sospesa per permettere i soccorsi. Nessuna conseguenza grave.

In seguito la gara è stata nuovamente interrotta per il ribaltamento dell'equipaggio francese: tutto ok. E dopo pochi minuti anche l'equipaggio di Trinidad e Tobago non è arrivato al traguardo. Fortunatamente stanno tutti bene.

