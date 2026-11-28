Il corteo del 28 novembre è l’ultimo appuntamento degli Stati generali dell’autodeterminazione, iniziati il 20 con lo sciopero studentesco. «Il movimento ha saputo mettere a critica l’esistente, a partire da una lettura transfemminista e dalla costruzione di alleanze dal basso», spiega Viola Paolinelli di Nudm, «un percorso intenso e ricco di trasformazioni»

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Fare rumore, riempire le strade, rivendicare la rabbia, creare memoria collettiva come strumento di lotta, nominare il fenomeno che pervade la società e che è sistema, non emergenza. Rendere visibile ciò che la società patriarcale ha deciso di invisibilizzare, come il lavoro di cura. Avere il coraggio di ripensare il sistema, non riformarlo. Rivendicare la propria esistenza, di soggettività impreviste delle società.

«Il nostro è un movimento che non si è mai silenziato e ha saputo mettere a critica l’esistente, a partire da una lettura transfemminista e dalla costruzione di alleanze dal basso». Viola Paolinelli descrive così Non una di meno (Nudm), l’esperienza – di cui fa parte – nata dieci anni fa in risposta alla chiamata delle compagne argentine di “Ni una menos”: loro scese in piazza nel 2015 dopo il femminicidio di Chiara Paez, uccisa a 14 anni dal partner di 16 mentre era incinta.

In Italia, il movimento transfemminista è nato a seguito del femminicidio di Sara Di Pietrantonio, 22 anni, strangolata e poi data alle fiamme all’interno della sua macchina dall’ex. Da allora – ha ricordato Nudm in occasione della mostra – sono stati «dieci anni di lotte, rabbia transfemminista, sorellanza e desiderio di rivoluzione, di corpi in rivolta, di grida altissime e feroci e pratiche collettive».

Marea

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Marea è il titolo della mostra organizzata in avvicinamento al 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e di genere. Perché in Italia come in moltissimi altri paesi, le maree transfemministe hanno camminato per le strade, portando i loro corpi nello spazio pubblico, quello che la società in cui viviamo ha sempre destinato agli uomini. Oggi, 28 novembre, «a dieci anni dalla prima marea» Non una di meno ha indetto un corteo nazionale a Roma per rivendicare futuro.

Due giorni fa l’ennesimo femminicidio: Ionela Miruna Girneata è stata uccisa dal compagno, che poi si è suicidato. Aveva 23 anni. È il 77esimo femminicidio dall’inizio dell’anno secondo i dati pubblicati il 25 novembre dall’Osservatorio di Non una di meno, che ne contava 76; 119 i tentati femminicidi. La raccolta di dati (nomi, età, contesti di provenienza, cause della morte, occupazione, ecc.) sui femminicidi, lesbicidi e trans*cidi è parte di questa costruzione di memoria collettiva portata avanti dal movimento, per ridare dignità alle donne e altre soggettività uccise per motivi di genere, spesso da partner o ex, e per fornire uno strumento di denuncia della violenza sistemica su chi si sottrae alle norme di genere imposte.

Narrazioni

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Il corteo nazionale è l’ultima tappa degli Stati dell’autodeterminazione, iniziati il 20 novembre con l’adesione allo sciopero studentesco internazionale e il Trans Day of Remembrance, la giornata mondiale in ricordo delle persone trans vittime di violenza. «Si è costruita un’alleanza fra le rivendicazioni», continua l’attivista, «con le nuove generazioni che si ritrovano scuole con fondi e investimenti sempre più decurtati».

Gli “Stati generali dell’autodeterminazione” – passati poi per il 25 con la giornata internazionale fino al corteo del 28 novembre – sono una risposta a quella che considerano una provocazione – «l’ennesima» dice Paolinelli – cioè l’organizzazione da parte dei gruppi anti-scelta degli Stati generali della natalità il 25 e 26 novembre. «Abbiamo deciso di costruire una narrazione posizionata e differente, perché reputiamo che l’interpretazione dei dati non sia un campo neutro», spiega, «ma che sia anzi un campo di battaglia».

Le organizzazioni anti-scelta, riunite all’Auditorium Conciliazione a Roma, vedono il muro economico come unico motivo di rinuncia per le donne al loro desiderio di maternità. «C’è sì una questione economica – continua Paolinelli – ma questa linea esclude una serie di letture per noi fondamentali»: dalla precarietà, ai permessi imposti, alle dimissioni in bianco, il gap salariale, ma anche il lavoro di cura che, secondo l’Istat, grava ancora sulle donne, con un carico di lavoro ben oltre il doppio di quello degli uomini (4 ore e 21 minuti contro 1 ora e 54 minuti).

I dati del dossier “Libere-ə di scegliere” sono stati presentati in una conferenza stampa il 25 novembre: una fila di donne vestite da ancelle – perché, spiega l’attivista, «stiamo vivendo una fase con un’Internazionale sempre più fondamentalista e reazionaria, assimilabile al distopico governo di Gilead di Margaret Atwood» – hanno percorso la scalinata del Palazzo delle Esposizioni per poi liberarsi da quei simboli di sottomissione e riappropriarsi dei loro.

Poi, in protesta a piazza Pia contro il «maldestro e grossolano tentativo di occupare la data simbolica e di lotta del 25 novembre» dei gruppi anti-scelta: qui, le attiviste hanno denunciato la gestione della piazza da parte delle forze dell’ordine. «Il contatto con gli agenti è stato a dir poco vergognoso», racconta Paolinelli: insulti sessisti, palpeggiamenti, atteggiamenti derisori, baci mandati in lontananza, in aggiunta a calci, strattonamenti e tirate di capelli e altri agiti esplicitamente violenti. Nonostante ciò, dice, «tutta questa marea ha effettivamente esondato», dando vita a un corteo spontaneo sul Lungotevere.

Trasformazioni

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Se il movimento in questi dieci anni ha vissuto «un percorso intenso e ricco di trasformazioni» – così lo definisce – la politica non ha fatto gli stessi passi. Non una di meno è nata all’indomani della ratifica del più importante strumento internazionale vincolante contro la violenza maschile sulle donne, la Convenzione di Istanbul, che ha messo per iscritto definizioni e istanze che i movimenti dell’antiviolenza ribadivano da tempo. Ad esempio, il riconoscimento del femminicidio e della strutturalità del fenomeno, o ancora il concetto di consenso.

Per Paolinelli, però, «stiamo piano piano assistendo a uno svuotamento dei contenuti di quella Convenzione e all’esaurimento del suo potere applicativo». Non importa di che colore politico, tutti i governi degli ultimi anni hanno dato spazio a misure punitive. Poco è stato fatto sulla prevenzione o protezione, basti pensare all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole condizionata al consenso informato dei genitori, quando non totalmente vietata, i fondi per i centri antiviolenza scarsi ed erogati con grande ritardo, il malfunzionamento dei braccialetti elettronici. L’obiezione di coscienza negli ospedali continua a costituire un ostacolo all’interruzione volontaria di gravidanza.

Sul piano culturale qualcosa è cambiato: il femminicidio e la violenza di genere sono entrate nel discorso pubblico e, aggiunge l’attivista, «le nuove generazioni ci danno sempre molta speranza».

Futuro

Tra le grandi trasformazioni dei femminismi in questi dieci anni, l’intersezionalità, che insegna come le oppressioni possono essere diverse e stratificate, e l’arrivo di una nuova generazione di militanti e attiviste che hanno fatto proprie le questioni dell’autodeterminazione, della libertà di scelta, del desiderio di dire no alla guerra. Partendo dal mondo dell’antiviolenza, il movimento si è così allargato a «collettive, nodi territoriali, associazioni di diverso genere».

Per questo «Rivendichiamo futuro» è il grido di questo corteo nazionale. Come immaginare futuro in un mondo di guerre? Con alleanze, dice Paolinelli: «Con le nuove generazioni, con le persone arrivate qui da altri paesi per costruire un nuovo futuro, con tutti quei soggetti non previsti da uno Stato e una società sempre più portata a ripiegarsi su sé stessa e a non cercare il proprio futuro». E, conclude, «insieme alle questioni ambientale e sulla libertà di movimento, la trasversalità di queste istanze ha fatto tremare il mondo».

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