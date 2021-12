Le notizie di oggi, 2 dicembre: i casi di coronavirus, così come ricoveri, terapie intensive e decessi, continuano a crescere ogni settimana. È quanto rivela il monitoraggio della fondazione Gimbe riferito alla settimana dal 24 al 30 novembre.

Rispetto alla settimana precedente, i nuovi casi sono aumentati del 25,1 per cento – 86.412 contro i 69.060 della settimana dal 17 al 24 novembre –, i decessi del 14 per cento – 498 contro 437 – e le terapie intensive del 22 per cento – 683 contro 560. In aumento anche i ricoverati con sintomi – più 13,7 per cento, 5.227 contro i 4.597 della settimana precedente.

«Da sei settimane consecutive – scrive Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe – continuano a aumentare a livello nazionale i nuovi casi settimanali», che questa settimana sono cresciuti del 22 per cento.

In tutte le regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 3,2 per cento di Abruzzo e Umbria al 39 per cento delle Marche. In 98 province l’incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti, e in 16 regioni tutte le province superano tale soglia.

AP Photo/Armando Franca

Per quanto riguarda i vaccini, al primo dicembre il 79,7 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 77,1 per cento ha completato il ciclo vaccinale e 250mila persone al giorno – in media – hanno ricevuto la terza dose.

Tuttavia, rileva la fondazione, gli obiettivi che la campagna vaccinale si è posta per i giorni festivi – 300mila somministrazioni – «appare irrealistico». Durante l’ultimo mese, infatti, le somministrazioni non hanno quasi mai raggiunto quota 100mila la domenica.

I dati dell’Istituto superiore di sanità confermano la riduzione dell’efficacia vaccinale dopo sei mesi dal completamento del ciclo, ribadendo la necessità del richiamo con terza dose. Sulla variante Omicron «a oggi i dati disponibili non permettono di sapere se sia più trasmissibile o più pericolosa della Delta, né se possa o meno ridurre l’efficacia della copertura vaccinale.

