Le notizie di oggi, 22 novembre: non meno di cinque morti e almeno 40 feriti, tra cui 15 bambini: è il primo bilancio della strage di Waukesha, in Wisconsin. Domenica sera un suv è piombato sulla folla riunita per assistere alla tradizionale sfilata natalizia della cittadina statunitense.

La polizia ha fatto sapere che i numeri potrebbero cambiare dato che molte persone sono state trasportate negli ospedali. Una persona è in stato di fermo ma non sono stati forniti dettagli sul possibile movente.

Caso Pantani, aperto nuovo procedimento per omicidio

Novità sul caso Pantani: è stato iscritto un nuovo procedimento a carico di ignoti per ipotesi d’omicidio. La commissione antimafia ha infatti trasmesso alla procura di Rimini le dichiarazioni di una persona ascoltata in commissione, che aveva riportato il proprio parere secondo il quale Marco Pantani – il campione di ciclismo trovato senza vita il 14 febbraio 2004 nel residence Le Rose di Rimini – sarebbe stato ucciso.

Altre dichiarazioni invece erano «abbastanza contraddittorie» da meritare un’indagine. «Dopo che almeno 40 giudici hanno ritenuto priva di fondamento l'ipotesi dell'omicidio, arrivarci adesso a distanza di quasi 18 anni è abbastanza difficile, ma se la procura di Rimini sta indagando, noi collaboreremo per quanto possibile», ha detto Fiorenzo Alessi, avvocato dei familiari di Marco Pantani. La madre di Pantani, Tonina Belletti, è stata ascoltata per più di due ore dalla procura di Rimini.

Balzo in borsa di Tim dopo l’offerta di Kkr

Tim schizza in borsa dopo i recenti sviluppi dell'offerta, arrivata nel weekend, del fondo statunitense Kkr (Kohlberg Kravis Roberts & Co) di comprare il 100 per cento delle azioni ordinarie e di risparmio della società. A piazza Affari il titolo ha registrato un +24,73 per cento, arrivando a 0,4322 euro.

Prima che arrivasse la manifestazione d’interesse del fondo (di 50 centesimi per azione), il titolo aveva chiuso a piazza Affari venerdì scorso a 0,35 centesimi.

«A Tim, e quindi all’Italia, servono un partner e un piano industriale che valorizzino e rafforzino l’azienda, non un’operazione finanziaria che rischia di portare allo spezzatino di una realtà così importante per il paese» ha commentato il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha anche auspicato un ricambio «non più rinviabile» ai vertici dell’azienda.

Il Cile al ballottaggio

In Cile si andrà al ballottaggio per le elezioni presidenziali. Ad affrontarsi saranno il candidato dell'estrema destra Jose Antonio Kast, in testa con il 28 per cento circa dei voti nel primo, noto per il suo programma estremista e le sue dichiarazioni su Pinochet, e il candidato di sinistra Gabriel Boric, 35 anni, ex leader studentesco, che ha ottenuto il 25,8 per cento dei consensi. Il ballottaggio si terrà il 19 dicembre.

Nel discorso della vittoria domenica davanti ai suoi sostenitori, Kast ha alzato ulteriormente i toni della sua retorica di estrema destra presentando l'appuntamento del 19 dicembre come una scelta fra «comunismo e libertà» e definendo Boric un burattino del partito comunista. Boric, dal canto suo, ha accettato i risultati e invitato i suoi sostenitori a convincere gli indecisi, senza mai attaccare esplicitamente Kast e presentando il secondo turno come una «speranza per sconfiggere la paura».

Rianimatori: «Rischio intasamento terapie intensive entro un mese»

«Con queste cifre e questa tendenza preoccupante, che cade nel periodo autunnale e invernale in cui le aree critiche sono già sotto pressione, nel giro di un mese il sistema ospedaliero delle terapie intensive rischia pericolosamente l'intasamento». È il monito lanciato dal professor Antonino Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva, sulla recrudescenza dei casi Covid.

I dati dei contagi, secondo la Siaarti, indicano che ormai siamo all'interno della quarta ondata. «Occorre sicuramente dire – aggiunge Giarratano – che per fortuna non ci troviamo nella situazione drammatica che abbiamo vissuto l'inverno scorso, perché oggi abbiamo i vaccini».

«Ma ai ricoveri delle persone che hanno rifiutato la vaccinazione, e di quelle in particolare condizione di fragilità, si aggiungerà presto l’influenza stagionale, che causa circa 8000 morti tra i pazienti più fragili. Questa situazione potrebbe condurre a un affollamento di ricoveri pericoloso e probabilmente insostenibile» conclude.

