Scende lievemente l’Rt, mentre è in forte aumento il numero di casi Covid non associati a catene di trasmissione. Cresce anche l’incidenza settimanale, la peggiore è Bolzano

Le notizie di oggi, 3 dicembre: l’incidenza settimanale dei casi di coronavirus a livello nazionale continua ad aumentare: nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre passa a 155 per 100mila abitanti, rispetto ai 125 per 100mila abitanti della settimana dal 19 al 25 novembre. Lo rilevano i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità a seguito del monitoraggio della cabina di regia.

Nel periodo dal 10 al 23 novembre l’Rt medio è lievemente diminuito: si trova ora a 1,20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica. In diminuzione rispetto alla scorsa settimana, quando era di 1,23. Aumenta invece il tasso di occupazione in terapia intensiva: nei dati del 2 dicembre è al 7,3 per cento, rispetto al 6,2 per cento del 25 novembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 9,1 per cento, in aumento rispetto all’8,1 per cento del 25 novembre.

Secondo il monitoraggio della cabina di regia è inoltre in forte aumento il numero di nuovi casi Covid non associati a catene di trasmissione (30.966, contro i 23.971 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (33 per cento contro il 34 per cento della scorsa settimana).

È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45 per cento), mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22 per cento, contro 21per cento).

La provincia autonoma di Bolzano risulta essere l’area del paese in cui si registra il dato maggiore dell’incidenza settimanale, con 645,7 casi ogni 100mila abitanti. Superano quota 300 il Friuli-Venezia Giulia (336,3), la Valle d’Aosta (309,1) e il Veneto (317,1).

Scoperti 281 medici No-vax

Al lavoro senza essersi vaccinati oppure già sospesi in quanto non avevano rispettato l'obbligo vaccinale: sono 281 i medici scoperti dai carabinieri del Nas nell'ambito di una serie di controlli in tutta Italia. I controlli sono avvenuti in 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati e sono state verificate circa 4.900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure. Otto medici di famiglia e pediatri sono stati individuati tra Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio.

I Nas hanno fatto verifiche anche su diverse Asl – in Calabria, Molise, Sicilia e provincia di Bolzano – accusate di non aver preso provvedimenti nei confronti del personale non vaccinato. Per le 126 persone trovate in servizio nonostante la sospensione è arrivata una denunciato per esercizio abusivo della professione sanitaria.

