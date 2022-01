I livelli più critici sono in Valle d'Aosta, Calabria, Liguria e Umbria. Le terapie intensive restano al 15 per cento a livello nazionale, ma crescono in sei regioni

Le notizie di oggi, 5 gennaio: i dati di Agenas sull’occupazione ospedaliera, il Cdm e le proposte delle regioni sulle scuole, Trump cancella la conferenza stampa prevista per l’anniversario dell’assalto a Capitol Hill.

Ospedali occupati al 20 per cento, terapie intensive al 15

Secondo le ultime rilevazioni di Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – crescono i ricoveri sul territorio nazionale. Il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri sale infatti al 20 per cento. In 24 ore è cresciuta in 13 regioni, raggiungendo livelli più critici in Valle d'Aosta (47 per cento), Calabria (32 per cento), Liguria (31 per cento) e Umbria (27 per cento).

A crescere sono anche l’Abruzzo (al 16 per cento), la Campania (19 per cento), l’Emilia Romagna (18 per cento), il Lazio (20 per cento), la Lombardia (22 per cento), il Piemonte (24 per cento), la Puglia (12 per cento), la Sicilia (24 per cento) e la Toscana (16 per cento).

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 restano al 15 per cento a livello nazionale ma crescono in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte e Valle d'Aosta.

La soglia critica è fissata al 10 per cento di occupazione per le terapie intensive e al 15 per cento per l’area medica.

Cdm, sul tavolo smart working e rientro a scuola

Si terrà oggi il Consiglio dei ministri che dovrà approvare nuove misure contro il Covid-19. Sul tavolo c’è la proposta di estensione del super green pass per alcune categorie lavorative, e la proposta di obbligo vaccinale per gli over-60. Sulla proposta di smart working generalizzato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha detto che «uno smart working di massa non è più giustificato».

Ieri le regioni hanno discusso e approvato un documento da presentare al governo sulle proposte per la riapertura della scuola dopo le vacanze natalizie (il 10 gennaio, per la maggior parte delle scuole). Le regioni hanno chiesto che sia il Comitato tecnico scientifico a dare il via libera alla riapertura, con «uno specifico parere che evidenzi una ricaduta non negativa della riapertura scolastica sull’andamento pandemico».

Secondo le proposte presentate al governo, le regioni chiedono quarantena per sette giorni al primo caso di contagio in classe per le scuole dell’infanzia; quarantena di sette giorni al secondo contagio in classe per i bambini tra 5 e 11 anni – dalle elementari alla seconda media – e quarantena per sette giorni dal terzo caso di contagio in classe dalla terza media alle superiori.

Questa differenziazione per fasce d’età proposta dalle regioni si basa sulla diversa copertura vaccinale e sull’uso di mascherine. E per quanto riguarda i tamponi, le regioni richiederebbero un antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo giorno dal rientro a scuola.

È stato inoltre chiesto al governo di sospendere le lezioni di educazione fisica, di canto e di strumento musicale nel periodo del picco dei contagi. Le proposte delle regioni verranno valutate oggi dal Consiglio dei ministri.

Domani l’anniversario dell’attacco a Capitol Hill

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato la conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago, in Florida, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso statunitense, attaccando i democratici e le fake news.

Il presidente Joe Biden, invece, terrà un discorso alla nazione sull’importanza della democrazia e la gratitudine verso il lavoro svolto dalle forze di polizia.

