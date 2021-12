Le notizie di oggi, 8 dicembre: si tiene oggi l’Angelus di Papa Francesco per l’Immacolata concezione. «Gesù non è tenero con chi va alla ricerca dei saluti nelle piazze, dell’adulazione, della visibilità» ha detto il Papa, ricordando poi che la fede «non è questione di santini e immaginette, ma di vivere ogni giorno quello che ci capita umili e gioiosi».

«Davanti ai volti di chi emigra non possiamo tacere e girarci dall’altra parte – ha continuato il papa – A Cipro come a Lesbo ho potuto guardare negli occhi questa sofferenza. Per favore guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo, facciamoci provocare dai visi dei bambini disperati».

Questa mattina, alle 6, Papa Francesco si era recato in piazza Mignanelli, la piazza attigua a piazza di Spagna a Roma, per rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell'Immacolata. Una tradizione che non ha voluto disattendere ma che, per evitare assembramenti, ha scelto di fare a la mattina presto e in solitudine e non nel pomeriggio, come aveva già fatto lo scorso anno. Il Papa ha poi continuato la preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore, e poco dopo le 7 ha fatto ritorno in Vaticano.

Il nuovo cancelliere tedesco

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Il parlamento tedesco ha eletto cancelliere Olaf Scholz, che sostituirà Angela Merkel dopo 16 anni. Un lungo applauso e una standing ovation l’hanno salutata oggi quando è entrata nel Bundestag per assistere al voto da spettatrice. A 63 anni Scholz diventa il nono cancelliere eletto dopo la Seconda guerra mondiale, e il quarto cancelliere dell'Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder.

La sua coalizione “semaforo” a tre partiti – Spd, Verdi e liberali – detiene 416 seggi – su 736 – nella camera bassa del parlamento. Scholz ha ricevuto il sostegno di 395 parlamentari, mentre 303 sono stati i voti contrari, e sei gli astenuti.

Il nuovo cancelliere è stato poi nominato formalmente dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Più tardi giurerà davanti al parlamento.

Macron riprende Zemmour sulla storia del Novecento

AP Photo/Darko Vojinovic

«La storia è scritta dagli storici, stiamo attenti a non falsificarla». È questo l’avvertimento lanciato dal presidente francese uscente, Emmanuel Macron, diretto al candidato di estrema destra Eric Zemmour, che aveva reso delle dichiarazioni controverse sulla storia del Novecento francese.

«Vichy ha protetto gli ebrei francesi – aveva detto Zemmour – e consegnato gli ebrei stranieri. È facile dire 50 anni dopo che è colpa della Francia; la Francia non è colpevole, la colpevole è la Germania».

«Abbiamo tutto da guadagnare a rispettare la storia – ha detto Macron – Stiamo attenti a fare revisioni».

No tav, scontri in Valsusa

LaPresse

Scontri nella notte in Valsusa, in provincia di Torino. Per circa un'ora, dopo le 22, circa un centinaio di manifestanti ha effettuato attacchi al cantiere di San Didero, dove è in fase di realizzazione il nuovo autoporto di Susa. I manifestanti sono stati respinti dalle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni. C’è stato il lancio di alcune pietre e bombe carta contro il cantiere, e un carabiniere è rimasto ferito.

Un nuovo vaccino contro il Covid

Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 29 Novembre 2021 Roma (Italia) Cronaca Terza dose booster contro il virus Covid-19 continua la campagna di vaccinazione in vista delle festività natalizie Nella Foto : il centro vaccini ACEA Photo Cecilia Fabiano/LaPresse November 29, 2021 Rome (Italy) News Continues the vaccination campaign in view of the Christmas holidays . Third booster dose against the Covid-19 In the pic: the ACEA vaccine centre

Un nuovo vaccino contro il Covid-19 avrebbe superato con successo la fase di sperimentazione, dimostrando un’efficacia del 71 per cento nei test effettuati. Il vaccino, sviluppato da Medicago e Glaxo Smith Kline, ha la peculiarità di essere a particelle pseudovirali: contiene, cioè, una riproduzione della struttura esterna del virus, senza il materiale genetico responsabile dell’infezione. Viene inoltre prodotto da piante appositamente infettate.

Secondo i test, il vaccino sarebbe efficace al 75,3 per cento nel prevenire la malattia causata dalla variante Delta, e del 88,6 per cento quella causata dalla Gamma. Non è stato invece testato sulla Omicron, in circolazione da troppo poco tempo. Le aziende sviluppatrici si preparano quindi a fare richiesta di approvazione alle autorità sanitarie, a partire da quelle del Canada, sede legale di Medicago.

© Riproduzione riservata