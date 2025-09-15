Arrivano i sommelier delle mele: se il menù della frutta cambia volto

Cibo

Un tempo c'era la macedonia o la fetta di ananas. Oggi ordinare un piatto di frutta al ristorante è pressoché impossibile. Anche nelle case il calo dei consumi è drastico. Tra le motivazioni, deperibilità, zuccheri in eccesso, scarso appeal nel fine dining. In Alto Adige però rispondono con il sommelier della mela. E c’è chi la serve alla brace

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è la frutta che diventa un lusso. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. C

