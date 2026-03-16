Il thriller d’azione di Paul Thomas Anderson vince il premio come miglior film e porta a casa sei statuette. Michael B. Jordan miglior attore protagonista per Sinners, Jessie Buckley miglior attrice protagonista per Hamnet – Nel nome del figlio. Sentimental Value di Joachim Trier vince come miglior film internazionale.

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La notte degli Oscar 2026 ha visto trionfare Una battaglia dopo l’altra, il thriller d’azione di Paul Thomas Anderson, che ha vinto il premio come miglior film e alla regia, oltre ad altre quattro statuette (tra cui il riconoscimento come miglior attore non protagonista per Sean Penn).

Il premio per il miglior attore protagonista è invece andato a Michael B. Jordan per Sinners, l’horror di Ryan Coogler che aveva fatto record di nomination. Porta a casa la statuetta come miglior attrice protagonista Jessie Buckley per Hamnet, mentre Sentimental Value di Joachim Trier vince come miglior film internazionale. Due Oscar anche per KPop Demon Hunters, sia come miglior film di animazione che per la canzone originale Golden. Nulla da fare invece per Marty Supreme.

Ecco la lista completa dei premiati (e sotto le recensioni dei film comparse su Domani).

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra (gli altri candidati: L’agente segreto, Bugonia, F1 – Il film, Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, Sinners, Sentimental Value, Train Dreams)

Miglior regista

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra (gli altri candidati: Ryan Coogler per Sinners, Josh Safdie per Marty Supreme, Joachim Trier per Sentimental Value, Chloé Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio)

Miglior attore

Michael B. Jordan per Sinners (gli altri candidati: Timothée Chalamet per Marty Supreme, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Wagner Moura per L’agente segreto)

Miglior attrice

Jessie Buckley per Hamnet – Nel nome del figlio (le altre candidate: Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson per Song Sung Blue – Una melodia d’amore, Renate Reinsve per Sentimental Value, Emma Stone per Bugonia)

Miglior attore non protagonista

Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra (li altri candidati: Benicio del Toro per Una battaglia dopo l’altra, Jacob Elordi per Frankenstein, Delroy Lindo per Sinners, Stellan Skarsgård per Sentimental Value)

Miglior attrice non protagonista

Amy Madigan per Weapons (le altre candidate: Elle Fanning per Sentimental Value, Inga Ibsdotter Lilleaas per Sentimental Value, Wunmi Mosaku per Sinners, Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra)

Miglior casting

Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis (gli altri candidati: L’agente segreto – Gabriel Domingues, Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold, Marty Supreme – Jennifer Venditti, Sinners – Francine Maisler)

Miglior sceneggiatura originale

Sinners – Ryan Coogler (gli altri candidati: Blue Moon – Robert Kaplow, Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie, Un semplice incidente – Jafar Panahi, Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier)

Miglior sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson (gli altri candidati: Bugonia – Will Tracy, Frankenstein – Guillermo del Toro, Hamnet – Nel nome del figlio – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar)

Miglior colonna sonora

Sinners – Ludwig Göransson (Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood, Bugonia – Jerskin Fendrix, Frankenstein – Alexandre Desplat, Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter)

Miglior canzone originale

Golden (da KPop Demon Hunters) – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park (gli altri candidati: Dear Me da Diane Warren: Relentless – Diane Warren, I Lied to You da Sinners – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi), Nicholas Pike, Train Dreams da Train Dreams – Nick Cave, Bryce Dessner)

Miglior fotografia

Sinners – Autumn Durald Arkapaw (gli altri candidati: Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman, Frankenstein – Dan Laustsen, Marty Supreme – Darius Khondji, Train Dreams – Adolpho Veloso)

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen (gli altri candidati: F1 – Il film – Stephen Mirrione, Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie, Sinners – Michael P. Shawver, Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté)

Miglior scenografia

Frankenstein – Tamara Deverell (set decoration: Shane Vieau) Gli altri candidati: Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin, set decoration: Anthony Carlino; Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie, set decoration: Alice Felton; Marty Supreme – Jack Fisk, set decoration: Adam Willis; Sinners – Hannah Beachler, set decoration: Monique Champagne)

Migliori costumi

Frankenstein – Kate Hawley (gli altri candidati: Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott, Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska, Marty Supreme – Miyako Bellizzi, Sinners – Ruth E. Carter)

Miglior makeup e hairstyling

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey (gli altri candidati: Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu, Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry, The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein, The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg)

Miglior sonoro

F1 – Il film – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta (Gli altri candidati: Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor. Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern, Sinners – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas)

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (Gli altri candidati: F1 – Il film – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson, Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould, The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin, Sinners – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean)

Miglior film internazionale

Sentimental Value, Norvegia (Gli altri candidati: L’agente segreto, Brasile; Un semplice incidente, Francia; Sirāt, Spagna; La voce di Hind Rajab, Tunisia)

Miglior film d’animazione

KPop Demon Hunters (Gli altri candidati: Arco, Elio, La piccola Amélie, Zootropolis 2)

Miglior documentario

Mr. Nobody Against Putin (gli altri candidati: The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, The Perfect Neighbor – La vicina perfetta)

Miglior cortometraggio

The Singers (ex aequo) e Two People Exchanging Saliva (ex aequo) (Gli altri candidati: Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama)

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms (Gli altri candidati: Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness)

Miglior cortometraggio d’animazione

The Girl Who Cried Pearls (gli altri candidati: Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan, The Three Sisters)

Gli Oscar visti da Domani

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