Diverse le candidature anche per Sentimental Value di Joachim Trier. La voce di Hind Rajab in cinquina come miglior film stranier. Timothée Chalamet e DiCaprio tra i candidati come miglior attore protagonista, candidatura anche a Emma Stone per Bugonia e a Jesse Buckley per Hamnet

Sono state annunciate le nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards: la cerimonia degli Oscar sarà il prossimo 15 marzo. Sinners di Ryan Coogler fa il record candidature (16), seguito a ruota da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (13).

Presenti in diverse categorie Sentimental Value di Joachim Trier, candidato sia come miglior film che come miglior film straniero, e Marty Supreme di Josh Safdie. Leonardo DiCaprio, a 10 anni dalla statuetta per Revenant, è nominato come miglior attore protagonista. Timothée Chalamet è candidato nella stessa categoria per la terza volta. Come miglior attrice nomination per Emma Stone per Bugonia, che ha vinto due volte con La La Land e Povere Creature.

La voce di Hind Rajab, Leone d’argento all’ultima mostra del cinema di Venezia è tra i candidati come miglior film internazionale.

Di seguito tutte le nomination e i pezzi di Domani in cui vi abbiamo raccontato i film candidati agli Oscar.

Miglior Film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Miglior Regia

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Miglior Attore Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawk, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L’agente segreto

Miglior Attrice Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Se solo potessi ti prenderei a calci

Kate Hudson, Song Sung Blue - Una melodia d'amore

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Miglior Attore non protagonista

Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Miglior Attrice non protagonista

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra

Miglior Film internazionale

L’agente segreto, Brasile

It was just an accident, Francia

Sentimental Value, Norvegia

Sirat, Spagna

The Voice of Hind Rajab, Tunisia

Miglior Sceneggiatura non originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l’altra

Train Dreams

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon

Un semplice incidente

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Migliori Costumi

Avatar: Fuoco e Cenere

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Miglior Casting

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

Sinners

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior Trucco e Acconciatura

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Miglior colonna sonora originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Miglior lungometraggio di animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Train Dreams

Miglior Documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Miglior Cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior montaggio

F1

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sentimental Value

Sinners

Miglior canzone originale

Dear Me from Diane Warren: Relentless

Golden from KPop Demon Hunters

I Lied to You from Sinners

Sweet Dreams of Joy from Viva Verdi

Train Dreams from Train Dreams

Miglior Scenografia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo laltra

Sinners

Miglior sonoro

F1

Frankenstein

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Sirat

Migliori effetti visivi

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

