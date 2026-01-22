Diverse le candidature anche per Sentimental Value di Joachim Trier. La voce di Hind Rajab in cinquina come miglior film stranier. Timothée Chalamet e DiCaprio tra i candidati come miglior attore protagonista, candidatura anche a Emma Stone per Bugonia e a Jesse Buckley per Hamnet
Sono state annunciate le nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards: la cerimonia degli Oscar sarà il prossimo 15 marzo. Sinners di Ryan Coogler fa il record candidature (16), seguito a ruota da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (13).
Presenti in diverse categorie Sentimental Value di Joachim Trier, candidato sia come miglior film che come miglior film straniero, e Marty Supreme di Josh Safdie. Leonardo DiCaprio, a 10 anni dalla statuetta per Revenant, è nominato come miglior attore protagonista. Timothée Chalamet è candidato nella stessa categoria per la terza volta. Come miglior attrice nomination per Emma Stone per Bugonia, che ha vinto due volte con La La Land e Povere Creature.
La voce di Hind Rajab, Leone d’argento all’ultima mostra del cinema di Venezia è tra i candidati come miglior film internazionale.
Di seguito tutte le nomination e i pezzi di Domani in cui vi abbiamo raccontato i film candidati agli Oscar.
Miglior Film
Bugonia
F1
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
Sinners
Train Dreams
Miglior Regia
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
Miglior Attore Protagonista
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawk, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’agente segreto
Miglior Attrice Protagonista
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Se solo potessi ti prenderei a calci
Kate Hudson, Song Sung Blue - Una melodia d'amore
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Miglior Attore non protagonista
Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Miglior Attrice non protagonista
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra
Miglior Film internazionale
L’agente segreto, Brasile
It was just an accident, Francia
Sentimental Value, Norvegia
Sirat, Spagna
The Voice of Hind Rajab, Tunisia
Miglior Sceneggiatura non originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Miglior cortometraggio d’animazione
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Migliori Costumi
Avatar: Fuoco e Cenere
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Miglior Casting
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
Sinners
Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Miglior Trucco e Acconciatura
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Miglior colonna sonora originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Miglior lungometraggio di animazione
Arco
Elio
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Train Dreams
Miglior Documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Miglior Cortometraggio documentario
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Miglior montaggio
F1
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sentimental Value
Sinners
Miglior canzone originale
Dear Me from Diane Warren: Relentless
Golden from KPop Demon Hunters
I Lied to You from Sinners
Sweet Dreams of Joy from Viva Verdi
Train Dreams from Train Dreams
Miglior Scenografia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo laltra
Sinners
Miglior sonoro
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Sirat
Migliori effetti visivi
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
