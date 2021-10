Sabato 16 ottobre Domani sarà in edicola, al prezzo di 2 euro e 50, con un’edizione di 32 pagine: 16 saranno uno speciale, chiamato DopoDomani, dedicato a una serie di racconti in occasione del Salone del libro di Torino

Sabato 16 ottobre, in occasione del Salone del libro di Torino, torna un numero speciale di DopoDomani, in digitale e in edicola al prezzo di 2 euro e 50. DopoDomani è un giornale nel giornale, 16 pagine di racconti inediti delle firme di Domani, e non solo, e di illustrazioni: dalla copertina di Sonno, autrice per Feltrinelli Comics del graphic novel Prima di tutto tocca nascere, alle illustrazioni di Dario Campagna.

Lo speciale sarà leggibile qui, sul sito e scaricabile dalla app di Domani.

Queste le autrici e gli autori presenti: Stefania Auci, Alessandra Carati, Francesca Marciano, Vladimiro Bottone, Ugo Cornia, Luca Ricci, Sandro Campani, Elena Varvello, Barbara Baraldi, Arianna Farinelli.

© Riproduzione riservata