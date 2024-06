Video

Fatti

“160 euro per non abortire", l'offerta dei pro vita a Torino

Corredino nascita, pannolini, vestiti premaman e la promessa di 160 euro al mese per 18 mesi. Così, nella "stanza dell'ascolto" dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, inaugurata il 30 maggio, i movimenti per la vita provano a convincere le donne a non abortire.

Video di Sara Giudice