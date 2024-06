Video

Fatti

Studenti aggrediti a Roma da militanti neofascisti di CasaPound

Calci, pugni, insulti. E una bandiera strappata come fosse un trofeo. Mentre tornavano dalla manifestazione convocata dalle opposizioni in piazza Santi Apostoli, il 18 giugno alcuni ragazzi della Rete degli studenti medi e di Sinistra universitaria sono stati aggrediti a Roma, in zona Colle Oppio, tradizionale “feudo” della destra romana.

E infatti la Digos avrebbe identificato e i quattro aggressori in esponenti neofascisti di CasaPound, rintracciati all’interno del pub Cutty Sark, e oggi depositerà un informativa di reato in procura a carico dei responsabili

LEGGI L'ARTICOLO