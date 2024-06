Video

Italia

Giulia Merlo: “Adesso Meloni in Ue è a un bivio: deve fare una scelta e comunicarla al suo elettorato”

In questa delicata fase in cui bisogna scegliere i nuovi vertici europei, Giorgia Meloni tenterà di avere un ruolo rilevante o deciderà di restare in disparte in questa nuova legislatura Ue? Giulia Merlo, giornalista di Domani, ne ha parlato nella trasmissione "Coffee Break" di La7. «Von der Leyen ha aperto alla parte europeista dei Conservatori europei. La premier ha una sfida davanti, che è quella di dire esplicitamente, anche al suo stesso elettorato e ai suoi stessi sostenitori, "siamo un partito di destra, ma europeista". Il pressing sui Popolari europei però è una scelta che Meloni deve fare, ma che potenzialmente sarà non pagante per come lei stessa ha impostato le elezioni in Italia».