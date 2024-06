Video

Fatti

Gianmarco Saurino: «Ellissi, un podcast sui diritti. Ognuno può fare la propria parte»

L'attore Gianmarco Saurino presenta la seconda stagione del podcast Ellissi, disponibile su Spotify (una puntata ogni 15 giorni), prodotto da Amnesty International Italia ed Emons Record, in collaborazione con Domani: «Ci siamo chiesti quale sia il metodo migliore per raccontare le lotte per i diritti violati di persone che vivono in diverse parti del mondo. L’idea di fare un podcast nasce dalla voglia di usare un mezzo vicino ai giovani per raccontare delle cose che non sono molto cool. Credo che i diritti umani non siano una cosa che va in trend topic e utilizzare un mezzo che lo è, come i podcast, ci convinceva. Abbiamo provato a concludere ogni puntata del podcast con una buona notizia, per far capire quanto l’attivismo singolo o una semplice firma possa poi portare alla risoluzione di un caso». Saurino è la voce narrante, i testi sono di Gianluca Paternò Raddusa.

LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA E ASCOLTA IL PODCAST