Coppia gay aggredita a Roma: calci e cinghiate

«Lo scorso weekend, alle 4 di notte, Mattia e Antonio (nomi di fantasia) sono stati aggrediti dopo essere usciti da una serata Lgbtq+ a Roma. Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un’auto ha tagliato loro la strada per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, ha scatenato la violenza». A denunciarlo è il servizio Gay Help Line 800 713 713 che ha raccolto la denuncia dei due ragazzi aggrediti. «Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, mentre tra loro si dicevano “Guarda sti Fr*Ci”. Antonio è stato colpito con una cintura, calci e pugni, mentre la donna ha colpito entrambi alla testa. Pubblichiamo il video per chiedere a chi li riconosce di segnalarli alla nostra Gay Help Line 800 713 713 o alle forze dell’ordine».