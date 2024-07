Video

Mondo

Usa, nuove gaffe di Biden: Zelensky è Putin ed Harris è Trump

Alla conferenza stampa andata in scena nella notte italiana al termine del vertice della Nato ha dato prova di chiarezza e convinzione in politica estera in quello che molti osservatori consideravano un test essenziale per il destino della sua candidatura. L'inquilino della Casa Bianca, appena un'ora prima del discorso di chiusura del summit dell'alleanza atlantica, ha però chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «Putin» e, nel corso dell'evento finale, Kamala Harris «vicepresidente Trump».