Alla Camera parte l'applauso a Satnam Singh. Meloni a Salvini e Tajani: «Alzatevi pure voi»

La premier Giorgia Meloni, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha ricordato la morte di Satnam Singh. Quando i deputati presenti in aula si sono alzati in piedi applaudendo ha fatto cenno a Tajani e Salvini: «Ragà alzatevi anche voi». Meloni ha parlato di una «morte orribile e disumana» con un «atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Questa è l'Italia peggiore che lucra sulla disperazione»