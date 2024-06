Video

Italia

L'Italia che resiste è scesa in piazza

Un'intera piazza di centrosinistra che sventola il tricolore: è quello che è accaduto martedì 18 giugno in piazza Santi Apostoli, a Roma, durante la manifestazione indetta dalle opposizioni (Pd, M5s, Avs, ma anche molte associazioni) contro il premierato, l'autonomia differenziata e le riforme costituzionali portate avanti dall'esecutivo Meloni. Fino a poco tempo fa, una scena del genere non sarebbe stata immaginabile: la bandiera italiana, per lungo tempo, è stata considerata dalla destra un proprio simbolo. Poi, però, il governo ha deciso di spezzettare il paese in 20 regioni. Alla fine della manifestazione è partita "Viva l'Italia", di Francesco De Gregori. L'ultima strofa parla de "l'Italia che resiste": potrebbe essere l'inno di questa "cosa" che, per brevità, chiamiamo centrosinistra. Il video-editoriale di Daniela Preziosi.