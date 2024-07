Video

Fatti

Ita-Lufthansa, Giorgetti: «Operazione win win, italiani non metteranno più un euro di tasse»

«Grande successo dopo 40 anni risposta definitiva ad un tema che ha occupato larga parte del dibattito economico. Gli italiani non ci metteranno più un euro di tasse. Rimarrà partecipazione di stato, rimarrà italiana nel cuore, è interesse di Lufthansa interconnettere anche l'economia italiana con il mondo, è una operazione win win. Per quanto riguarda la Telecom abbiamo comprato, ha venduto TIM in virtù di privatizzazioni della sinistra e non entro nel merito della bontà dell'operazione», ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine della conferenza stampa al MEF sull'ok della Ue al passaggio di Ita a Lufthansa.

