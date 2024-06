Video

Italia

Daniela Preziosi: «Meloni nega da sempre l'antisemitismo in Fdi. Grazie a Fanpage non può più farlo»

«Le parole ci sono e sono arrivate tardissimo perché sono passati davvero tanti giorni e già la prima parte dell’inchiesta era gravissima. E sono arrivate perché è esplosa una contraddizione importante. Perché hanno scoperto che c’è un antisemitismo forte - che fino a questo momento avevano sempre attribuito alla sinistra antisemita». Daniela Preziosi commenta così, durante la trasmissione Tagadà di La7, le parole della premier Meloni - «Penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa» - arrivate dopo la diffusione della seconda parte dell’inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d’Italia. «Hanno scoperto che una loro senatrice, la senatrice Mieli, viene trattata come farebbero gli antisemiti, nel loro stesso partito. È questa doppiezza che ha reso necessario un servizio undercover perché quando tu domandi a uno di loro se è antisemita ti risponde no. Meloni ha parlato perché questa cosa le è entrata dentro casa. La questione del Sieg Heil non le dava abbastanza fastidio, il razzismo non le dava fastidio. È stata esplosiva la questione dell’antisemitismo a casa sua. Queste sono parole, sono arrivate tardi ma sono parole, bisogna vedere i fatti».