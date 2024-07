Video

Italia

Giulia Merlo: “In Europa Meloni rischia di pagare care le sue incertezze”

«Fino a qualche settimana fa sembrava che i voti di Giorgia Meloni avrebbero potuto essere determinanti per dare tranquillità a von der Leyen. Poi il nuovo fronte, quello dei patrioti, ha fatto sì che subentrasse un nuovo soggetto, e cioè quello dei verdi che, probabilmente, riuscirà a puntellare l'esecutivo senza bisogno della leva di Giorgia Meloni. Questo obiettivamente le ha tolto forza e ha tolto forza anche ai conservatori europei». Giulia Merlo è intervenuta durante Omnibus di La7, la mattina del 15 lufglio, ricordando anche che Trump ha più volte ribadito come, in caso di sua elezione, gli Stati Uniti farebbero un passo indietro sul sostegno all’Ucraina. «E questo è un tema centrale per l'Europa, un tema su cui Giorgia Meloni ha speso tutta la sua credibilità».