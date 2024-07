Video

Fatti

Migranti presi a cinghiate dall’autista di un tir

All’autoporto di Ventimiglia, un camionista ha fatto scendere dal suo tir prendendo a cinghiate un gruppo di giovani migranti, tra cui molte ragazze, che si erano nascosti sul mezzo, probabilmente per raggiungere la Francia. Nelle immagini, registrate da un passante e pubblicate su Facebook nel pomeriggio del 15 luglio, si vede il camionista urlare per far scendere le donne, impaurite. Alcune riescono a fuggire evitando i colpi. Altre finiscono sotto le frustate. Il camionista ha in mano la cinghia da carico con il terminale in acciaio, fa scendere i migranti che si trovano nel tir, e appena scendono li colpisce con la frusta improvvisata. Poco più di un minuto di violenza gratuita