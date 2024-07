Video

Mondo

Vertice Nato, le smorfie di Meloni "infastidita" dal ritardo di Biden

La presidente del Consiglio alza gli occhi al cielo nell'attesa della conferenza del presidente Usa. Al termine del vertice, poi, incalzata dalla stampa:

«Biden? l'ho visto bene, lucido, abbiamo parlato anche del fianco sud della Nato, ha organizzato un buon vertice»: cosi' Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del summit Nato. Incalzata dai reporter, la premier ha detto che non intende fare ingerenze in elezioni di un Paese straniero, «come quelle che ha subito» prima del voto in Italia.