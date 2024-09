Video

Allerta maltempo, mille sfollati in Emilia-Romagna

Il ciclone Boris si sta abbattendo in queste ore anche sull'Italia. Le zone più colpite sono le stesse che hanno subito l'alluvione del 2023. In Emilia-Romagna sono 1.000 le persone evacuate. Disagi anche sulle linee ferroviarie. Il ministro Musumeci dice che il governo è pronto a valutare stato di emergenza