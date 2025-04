Video

Re Carlo III cita Dante Alighieri alla Camera: "E tornammo riveder le stelle"

Terzo giorno in Italia per i reali del Regno Unito Re Carlo III e la Regina Camilla. Il sovrano ha tenuto un discorso alla Camera dei Deputati, alternando inglese ed italiano, prima ironizzando e poi citando il padre della nostra lingua, Dante Alighieri: "Sono onorato di essere qui oggi, e molto grato al Presidente Mattarella per il suo invito. Per me e la Regina è importante tornare in Italia, il momento è speciale, oggi ricorre il nostro ventesimo anniversario di matrimonio. Spero di non rovinare così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia. Sono molto grato al vostro paese e alle famiglie che hanno ospitato e protetto i nostri soldati rischiando la loro vita. I nostri paesi sono sferzati dal vento, il vostro è baciato dal sole. Qualunque siano le sfide e le incertezze che affrontiamo come nazioni, nel nostro continente e oltre, possiamo superarle insieme. E lo faremo insieme. E quando lo avremo fatto insieme potremmo dire e quindi uscimmo a riveder le stelle". "Spero di non rovinare così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia", ha aggiunto con un sorriso.

