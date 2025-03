Video

Emiliano Fittipaldi: «Senza Ventotene non avremmo l’Europa: forse a Meloni dispiace proprio questo»

«Secondo me questo scomposto, vergognoso, inaccettabile discorso che ha fatto Giorgia Meloni alla Camera tradisce innanzitutto un’ignoranza storica del Manifesto di Ventotene in sé. Senza Spinelli e senza quel Manifesto non avremmo l’Europa. E forse è questo che a Meloni dispiace: che abbiamo l’Europa, un’Europa di questo tipo». Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, commenta così, ospite di Tagadà su La7, le parole della premier che, rispondendo in aula durante le comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, ha detto: «L’Europa di Ventotene non è la mia». Dichiarazioni che hanno scatenato il caos in Aula. «A cosa è servito quel manifesto? Ad avere un’Europa unita, con 80 anni di pace, dopo che era stata devastata da nazionalismi a cui si rifà Giorgia Meloni, così come la destra estrema europea, che sono quelli del fascismo e del nazismo».