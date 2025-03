Video

Israele interrompe la tregua: bombardamenti nella notte a Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo un attacco a sorpresa sulla Striscia di Gaza in pieno Ramadan. La ragione è, secondo il premier, il «rifiuto continuato di Hamas di liberare i nostri ostaggi» e interrompe un lungo periodo di tregua. «Israele da ora in poi agirà contro Hamas con intensità crescente». Il bilancio parziale parla di 356 persone uccise, secondo il ministero della Salute palestinese. Stando a fonti israeliane Donald Trump avrebbe dato il suo ok alla nuova operazione.

