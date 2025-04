Video

Italia

Crosetto, il ministro che non pagava gli affitti degli appartamenti di lusso a Roma

L'INCHIESTA - Vivere in un appartamento di lusso senza pagare l'affitto. Una pratica consolidata dell'attuale ministro alla Difesa, Guido Crosetto. Nel dicembre 2011 ottiene in locazione una casa di pregio nel centro di Roma, di proprietà di Albergo di Russia srl, società proprietaria dell'immobile del famoso Hotel de Russie. Due anni più tardi arriva l'ordine di sfratto per morosità: la situazione si definirà in tribunale nel 2016 con la condanna del ministro a pagare. Nel 2013 un nuovo decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un affitto nella centralissima via Margutta condurrà al pignoramento di un immobile di sua proprietà a Cuneo. Di nuovo, nel 2019 Crosetto affitta un altro immobile di pregio a Roma nord, zona ponte Milvio. Di nuovo, non paga. Viene così citato ancora in giudizio per morosità. E anche stavolta viene costretto dal tribunale a saldare il dovuto.

LEGGI L'INCHIESTA