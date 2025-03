Video

Fatti

Il mercato dello ius sanguinis: così si compra la cittadinanza italiana

Il programma PresaDiretta è andato in Brasile per indagare sulla cittadinanza italiana ottenuta secondo il principio dello ius sanguinis. Basta dimostrare di avere un avo lontanissimo e il gioco è fatto. Nell'inchiesta, firmata Francesca Nava, emerge il suk dei passaporti e il proliferare di agenzie online che promuovono questo servizio. Intanto per i migranti che vivono in Italia ottenere la cittadinanza è sempre più complicato