Video

Fatti

Roma, il rito del presente alla commemorazione per Miki Mantakas

La liturgia, sempre la stessa: "Camerata Mantakas", "Presente". Il rito, immutato. Tramandato da un secolo, ripreso dai neofascisti in democrazia sullo stile delle camice nere che onoravano i caduti dei fasci di combattimento. In piazza Risorgimento, angolo via Ottaviano, a pochi passi dalla storica sezione che fu del Movimento sociale italiano, anche quest’anno è andata in scena la commemorazione di Mikaeli Mantakas, per i camerati semplicemente Mikis il greco. Barbaramente ucciso il 28 febbraio 1975 da due estremisti rossi. Ma nessuno ha davvero mai pagato per questo omicidio.

LEGGI L'ARTICOLO

Video di Giovanni Tizian