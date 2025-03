Video

Italia

Fornaro a Meloni: "Si inginocchi davanti ai visionari di Ventotene"

Nelle repliche dell'aula alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo Federico Fornaro, deputato del Pd che è anche studioso di storia e biografo di Giacomo Matteotti, fa vibrare i banchi di tutte le opposizioni di Montecitorio: «Non è accettabile fare la caricatura degli uomini protagonisti del Manifesto di Ventotene. Lei, presidente Meloni, siede in questo parlamento anche grazie a loro. Noi siamo qui grazie a quei visionari di Ventotene che erano confinati politici. Si inginocchi di fronte a questi uomini e queste donne, non insulti la loro memoria». Da sinistra scrosciano gli applausi, da destra partono salve di rumori indefinibili.

