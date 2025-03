Video

Mondo

Ha i documenti italiani ma è bloccato a Gaza, il grido di aiuto di Majed: «Meloni, fammi uscire da qui»

Majed ha 27 anni e dal 2019 vive e lavora in Italia. Nel settembre del 2023 torna a Gaza per trovare il padre malato, il suo rientro era previsto per il 15 ottobre 2023 ma l’attacco di Hamas lo ha condannato a stare nell’inferno della Striscia. Ora, nonostante le autorizzazioni dell’ente israeliano che gestisce ingressi e uscite dal valico di Rafah, lui e sua moglie (incinta di 7 mesi) non riescono a uscire. Così ha girato un video in cui fa un appello direttamente al governo italiano, chiedendo alla premier Meloni e alla Farnesina di fare qualcosa

