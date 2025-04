Video

Emiliano Fittipaldi: «La destra attacca chi occupa case, ma il ministro Crosetto non paga gli affitti»

Ospite a Dimartedì su La7 il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ripercorre la nostra inchiesta sul ministro della Difesa Guido Crosetto, condannato negli ultimi anni per tre volte perché non ha pagato gli affitti di tre case. «Il modello del suo comportamento era sempre lo stesso: entrava, dopo un po’ smetteva di pagare l’affitto, in alcuni casi è anche stato sfrattato. E cercava di resistere finché un giudice non lo condannava a pagare».Il direttore ha poi ricordato che né il ministro né il suo avvocato hanno voluto rispondere alle domande di Domani. «È significativo perché dimostra come la destra usi due pesi e due misure. Ha costruito campagne securitarie su chi occupa case, nemmeno una parola su Crosetto, ministro che non paga gli affitti»