Emiliano Fittipaldi: «Prodi ha sbagliato, ma Meloni lo ha usato come arma di distrazione di massa»

«Prodi ha sbagliato, ha fatto bene a dispiacersi. Non si toccano i giornalisti. Ma questa storia è come quella di Ventotene, è un’altra arma di distrazione di massa usata da Giorgia Meloni e dalla stampa al seguito. C’è stata una reazione violentissima». Il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi è intervenuto così durante la trasmissione di La7 Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber. Fittipaldi ha poi ricordato come Donzelli si sia scagliato contro Giacomo Salvini, il giornalista del Fatto Quotidiano che ha «avuto il “disonore” di scrivere un libro su Fratelli D’Italia svelando alcune cose molto fastidiose per la maggioranza”. Il direttore si è soffermato su di una serie di attacchi sistematici alla stampa: «Ormai, anche se le notizie sono vere e non le smentiscono, chiedono alla magistratura di identificare le nostre fonti. È una cosa che succede nei regimi totalitari. È una deriva ungherese a cui dobbiamo ribellarci»