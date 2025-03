Video

Emiliano Fittipaldi: «Il voto su Ucraina e ReArm Europe? L’Italia si astiene davanti alla storia»

«Se vogliamo fare una sintesi politica della doppia votazione di oggi, quella sul riarmo e quella sull’appoggio all’Ucraina, è che l’Italia, di fronte alla storia che passa, si astiene Così come hanno fatto le leader dei nostri partiti più importanti». Il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, ospite di Tagadà su La7, commenta così le scelte dei partiti italiani al Parlamento europeo dove Fratelli d’Italia si è astenuto sul sostegno all’Ucraina e il Pd si è spaccato su ReArm Europe. «E questo», conclude Fittipaldi, «non è il massimo per contare qualcosa in Europa e nel mondo».