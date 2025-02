Video

Mondo

Emiliano Fittipaldi: «Gaza come un resort? Noi europei dobbiamo contrastare la barbarie di Trump e Musk»

Non solo il video creato con l’intelligenza artificiale, condiviso da Trump sui suoi social, che mostra Gaza trasformata in un resort. «Tutto quello che ha detto Trump a Zelensky, l’accordo sulle terre rare, senza garanzie di sicurezza nazionale. E tutto quello che continua a dire Musk, il principale consigliere del presidente degli Stati Uniti, che ha definito Zelensky un uomo che mangia i cadaveri dei propri soldati. Starmer un pedofilo. Tutto questo non è normale. È uno scenario orrendo, inaccettabile Noi europei dovremmo essere uniti per contrastare questa barbarie».

Il commento del direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, ospite di Lilli Gruber durante Otto e mezzo su La7