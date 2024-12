Video

Fatti

Corteo neofascista sfila nella città di Brescia

Centinaia di neofascisti hanno sfilato per le vie di Brescia nella serata di venerdì 13 dicembre. L’appuntamento è stato lanciato contro «un'immigrazione di massa fuori controllo». Proteste di società civile e partiti d'opposizione: «Una vera e propria provocazione per una città civile e democratica, ferita da una strage neofascista 50 anni fa», ha commentato il senatore bresciano Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

