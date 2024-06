Video

Italia

Europee, Schlein: «Non li abbiamo fermati, ma rallentati»

«È una bellissima giornata. Se mi sono sentita con Meloni? Sì, non li abbiamo fermati, ma rallentati. Lo scenario europeo vede luci e ombre, il Pse tiene. Faremo valere i nostri voti per indirizzare l'agenda in Europa. abbiamo scongiurato la possibilità di far nascere una coalizione con solo le destre», ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa.

